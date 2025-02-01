شاهد كيف كان رد فعل أسرة الأسير الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون بعد الإفراج عنه.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز عربي٫ فيديو يرصد رد فعل أسرة الأسير الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون بعد الإفراج عنه.

وأوضحت أنه تسنى لكارلديرون الذي يحمل الجنسية الفرنسية الاجتماع بأفراد أسرته.

وقد أدلى أحد المقربين من العائلة بتصريح٫ قال: نحن سعداء بخبر الإفراج لكننا لا نكاد نصدق. إنها فرحة مشوبة ببعض القلق.

وسلمت حركة حماس الصليب الأحمر ثلاثة إسرائيليين بعد الإفراج عنهم ضمن المرحلة الرابعة من صفقة التبادل يخرج بموجبها 183 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل إضافة إلى إعادة فتح معبر رفح ليتسنى لعدد معين من الجرحى والمرضى الخروج للعلاج.