اليوم .. استكمال فعاليات جامعة الطفل بجامعة بنها

أعلنت جامعة الطفل بجامعة بنها عن استكمال فعاليات المرحلة الأولى للدورة السابعة والثامنة والمجمعة خلال الفترة من 2 الي 6 فبراير 2025 ، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور جينا الفقـي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتحت إشراف الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية.



وقال الدكتور أيمن عوض على منسق جامعة الطفل بجامعة بنها إن برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن مبادراتها القومية لإعداد اجيال متميزة من الأطفال من أجل مستقبل مصر باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة وتشكيل علماء المستقبل من خلال تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية والقيادية في المجالات المختلفة.