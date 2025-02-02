بدعوة من الرئيس الأمريكي.. العاهل الأردني يلتقى ترامب 11 فبراير

يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في البيت الأبيض 11 فبراير، بدعوة من الرئيس الأميركي حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

الأردنية الهاشمية

و التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس السبت بـ أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على هامش الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة.

وتم مناقشة تطورات الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الانسانية، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.