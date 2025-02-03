حسام زكي: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تسوية النزاعات

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،هناك ضرورة للإهتمام بموضوعات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وأضاف حسام زكى، خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أنه ترأس جلسة حول كيفية الاستفادة من الذكاء الأصطناعى فى تسوية النزعات.

الذكاء الاصطناعى

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قائلا:" من خلال الذكاء الاصطناعى يمكن التنبؤ بردود الافعال الخاصة بين طرفين نزاع ما بناء على تحاليل الافعال السابقة".

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه يمكن استخدام الذكاء الأصطناعى خلال الفترة القادمة فى الحروب، ومن المعتقد أنه خلال أقل من 10 سنوات لن يستطيع البشر التحكم فى الذكاء الأصطناعى.