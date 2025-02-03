قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسوم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2025 وكيفية دفعها.. قرار عاجل
إنتر سيتي الإسباني يتعاقد مع نجم الأهلي السابق
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية غانا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أحمد موسى عن أم كلثوم: أغانيها لا زالت حاضرة رغم مرور 50 عاما على وفاتها
رسائل حاسمة دعما للأونروا ورفضا للتهجير.. ماذا حمل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية؟
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: أوضاع غزة كارثية بسبب جرائم الإبادة الجماعية
الضبع المرقط يفاجئ المصريين .. أسباب الظهور المفاجئ بعد آلاف السنين
إسلام أسامة: ذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تعكس روح الفريق وسنواصل الإنجازات
وظائف خالية في 13 محافظة برواتب 10 آلاف جنيه .. إلحق قدّم
عبد اللطيف يناقش الاستفادة من آليات نظام التعليم البريطاني للارتقاء بالمنظومة في مصر
رئيس موازنة النواب يكشف مفاجآت مهمة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في 2025
غرامات تصل لـ2 مليون جنيه.. إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومراقبة التخفيضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرحة أهالي أسوان بعد استهداف قوات الشرطة عناصر إجرامية شديدة الخطورة

المضبوطات
المضبوطات

وسط أجواء من الفرحة ، وإطلاق الزغاريد التى عانقت أفاق السماء قدم العديد من الأهالى بمركز إدفو بأسوان، شكرهم للقيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك للعملية البطولية التى قام بها أفراد قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية للقضاء على عناصر إجرامية حيث تم نصب الكمائن، وبعد مراقبة دقيقة، تم استهدافهما في مداهمة مُحكمة، لكن المعتدين. 

وكما هو متوقع، لم يتوانا عن إطلاق النيران ، وبعد تبادل لإطلاق النار حيث سقط الجناة ليفتح أمام المنطقة صفحة جديدة من الأمن والطمأنينة.  

هكذا تبقى الشرطة المصرية، خط الدفاع الأول عن أمن المواطنين، حارسةً للسلام، حاملةً سيف العدالة في وجه الظلم. 

بينما ضمت قائمة أسماء المصابين بحالات اختناق في حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو شمال أسوان ، والذين تم نقلهم لمستشفى النيل لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية حيث تماثلوا للشفاء ، وتم خروجهم من المستشفى 12 مصاب .

وتبين أن الـ12 مصابا منهم رجال من الحماية المدنية، ومواطنين أصيبوا أثناء تعاملهم المباشر فى موقع الحريق ، وهم : سعد حامد عبدالعزيز 22 سنة، وحسن أحمد محمد  28 سنة، وهشام عبدالرحيم عيد 16سنة، وعبدالوهاب فرج عبدالعظيم 18 سن ، ومحمد عبدالرحيم عبده 20 سنة، وأحمد خضر البلوشي 30 سنة، ويوسف أحمد متولي ، وأحمد منصور محمد آمين 20 سنة، وأحمد عبدالرحيم نور 52 سنة ، والحسن سالم أدفاوي محمد 25 سنة، وأحمد عبدالرحيم نور، 50 سنة، وجلال أحمد شوقى حامد 18 سنة.

ولقى شخص مصرعه بطلق ناري على يد ابن شقيقه بإدفو شمال أسوان ، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمقتل شخص على يد ابن شقيقه، حيث أطلق عليه عيارًا ناريًا بقرية الري بالرش التابعة لدائرة مركز إدفو ، وانتقل رجال مباحث مركز شرطة إدفو إلى محل الواقعة، وبالمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين شخص ونجل شقيقه حتى تصاعد الأمر بينهما، فأطلق الشاب عيارًا ناريًا على عمه، فسقط قتيلًا.

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

بدءً من اليوم.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في صفوف الزمالك

بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

التأمينات

خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية منصات فاعلة لتعزيز القيادة والمشاركة المجتمعية

النصب الالكتروتى

السطو على البيانات البنكية .. تحذير عاجل من فودافون بوسائل خداع جديدة للمستخدمين

الضبع المنقط - أرشيفية

الضبع المرقط هل يستطيع التعايش مع البشر .. الإجابة هنا

بالصور

فتش فى صوابع رجلك .. علامات التهاب وتورم الأصابع | الأسباب والعلاج والوقاية

فتش فى صوابع رجلك علامات التهاب وتورم الأصابع الأسباب العلاج والوقاية
فتش فى صوابع رجلك علامات التهاب وتورم الأصابع الأسباب العلاج والوقاية
فتش فى صوابع رجلك علامات التهاب وتورم الأصابع الأسباب العلاج والوقاية

الجمال ليس الأهم .. أكثر 10 صفات يحبها الرجال في النساء

..أكثر 10 صفات يحبها الرجال في النساء
..أكثر 10 صفات يحبها الرجال في النساء
..أكثر 10 صفات يحبها الرجال في النساء

مصادر التدفئة تحت المجهر .. أضرار التعرض المفرط وكيفية حماية صحتك وعائلتك

.أضرار التعرض المفرط وكيفية حماية صحتك وعائلتك
.أضرار التعرض المفرط وكيفية حماية صحتك وعائلتك
.أضرار التعرض المفرط وكيفية حماية صحتك وعائلتك

سقط فجأة وغطوه بمصلية.. وفاة محامي أمام محكمة أكتوبر

المتوفي
المتوفي
المتوفي

فيديو

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المتهم

حقيقة فيديو خطف الأطفال وسرقة أعضائهم في القاهرة .. المتهم يعترف

سوبر هيرو فيصل

سوبر هيرو فيصل … افتكرت بنتي المتوفيــه لما شوفت الاطفــ.ال والنــ.ار وراهم

إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتستعد لعودتها الدرامية في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد