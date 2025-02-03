أسوان تستعد لتنفيذ التدريب العملي «صقر 145» لمجابهة الأزمات والكوارث

تستكمل الأجهزة المعنية بالمحافظة استعداداتها لتنفيذ التدريب العملي المشترك “صقر 145” لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر له فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل.

وكلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنظيمي لإقامة معسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة ، وأيضاً خيام الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتموينية والدينية والإسعاف وذلك فى حضور مسئولي الجهات المختصة.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف الأساسي التدريب هو الاطمئنان على جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أي تداعيات لهطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والاستفادة من الدروس السابقة ، ولاسيما فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية.

وأكد المحافظ أنه يتم متابعة كافة الاستعدادات وجاهزية جميع الجهات بمديريات الخدمات والمحليات ليكون العرض النهائي أثناء تنفيذ التدريب العملي المشترك بشكل منظم.

ويأتي ذلك فى إطار استقبال محافظة أسوان للوفود الزائرة للاستمتاع بالمقومات السياحية، والاطلاع على المقومات الاقتصادية والثقافية والفنية التي تتمتع بها زهرة الجنوب، حيث يقوم وفد بزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير الجاري.