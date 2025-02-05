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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شعبة المسرح بمركز شباب بدر تشارك بالتصفيات في مسابقة كنوز مصرية

أنشطة شبابية باسوان
أنشطة شبابية باسوان
محمد عبد الفتاح

غادرت شعبة المسرح بمركز شباب بدر للنشء التابع لمديرية الشباب والرياضة  بأسوان للمشاركة في التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية في مسابقة كنوز مصرية بفندق دار المدرعات بالقاهرة. 

وتعقد التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية في مسابقه كنوز مصرية حيث ودع ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان البعثة المشاركة خلال التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية في مسابقه كنوز مصرية، متمنيا لهم التوفيق والحصول على أحد المراكز الاولي. 

وفى سياق آخر كان عقدت مديرية الشباب والرياضة فى أسوان المقابلات الشخصية للنشء المتقدم للانضمام لبرنامج سفراء ضد الفساد، وجاء ذلك من أجل تمكين جيل جديد من النشء لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع مصري متكامل ومتماسك. 

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من النشء يعمل على نشر القيم المجتمعية والإيجابية وقادر على تحمل مسؤوليه المستقبل، ويكون زراعه لمحاربة الأفكار والسلوكيات والعادات السيئة التي تنشأ داخل المجتمع من فترة إلى أخرى، ومواجهة مرويجي الإشاعات الكاذبة ومكافحة التحرش.

كما يهدف إلى العمل على التوعية في الحفاظ على الممتلكات العامة، ونشر سيادة القانون والأمن السيبراني والمعلوماتي، ورفض الغش ومكافحة التميز والعنف بجميع أنواعه، هذه هي المبادئ التي سيقوم هؤلاء السفراء بنشرها وتعميمها داخل المجتمع لفئات سنية في مستوى السفراء ونشرها بالمدارس والمجتمعات المحيطة بهم. 

وعقدت اللجنة برئاسة ناصر سليم وكيل وزاره الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وعصام فؤاد مدير إدارة النشء بالمديرية. 

هذا فيما تشارك خلال الأسبوع الحالى ممثلين عن مديرية الشباب والرياضة بأسوان فرق خماسي كره القدم وتنس الطاوله للرجال التابعة للجنة الرياضية للعاملين بالمديرية فى الفعاليات التى تقام ضمن دورى اللجان الرياضية التي تنظمه وزاره الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية .

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