انطلاق تدريب مبادرة "عقول واعدة" بتعليم أسوان

شهد محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم في أسوان انطلاق تدريب مبادرة "عقول واعدة .. مستقبل أخضر تمكين قادة المناخ الصغار " ضمن أنشطة مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وذلك بقاعة مدرسة أحمد طه حسين الثانوية بحضور صفاء ربيع مدير إدارة التنمية المستدامة.

يستهدف التدريب الذى بدأ أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس ٦ فبراير ١٠٠ متدربًا من المشرفين ب ٥٠ مدرسة بواقع اثنين من كل مدرسة تم اختيارهم من إجمالى المدارس المشاركة بالمشروع وعددهم ١٥٠ مدرسة إبتدائية بالإدارات الخمس .

حيث تضم إدارة أسوان ١٥ مدرسة ، و ١٠ بإدارة كوم امبو ، و ١٠ بإدارة إدفو ، و ١٠ دراو ، و ٥ نصر النوبة للمشاركة بالمسابقة التى يتم تنفيذها خلال الفصل الدراسى الثانى بين محافظات أسوان والأقصر وأسيوط عن التوعية بتأثيرات التغيرات المناخية.

وتبادل وكيل الوزارة الحديث مع المتدربين حول أهمية المحتوى التدريبى والمشروع لتوعية الطلاب بالعديد من القضايا البيئية وأهداف التنمية المستدامة وزيادة الوعى البيئى لدى التلاميذ، وقيامهم بتقديم مبادرات من خلال تنفيذ مجسمات ومطويات ولوحات لتنمية الوعى بقضايا التغيرات المناخية، وقدم الشكر للسادة المتدربين والمدربين (دعاء حسين- هناء مهنى) وتمنى لهم التوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن تدريب مبادرة "عقول واعدة "يقام فى ٣ قاعات تدريبية بجانب قاعة مدرسة أحمد طه حسين وهى ( قاعة مدرسة بنات النيل بإدارة ادفو التعليمية - قاعة نقابة المعلمين بإدارة دراو- قاعة مدرسة أحمد موسى الثانوية بنات بإدارة كوم امبو وتستهدف معلمى كوم امبو ونصر النوبة).

هذا فيما تشارك خلال الأسبوع الحالى، فرق خماسي كره القدم وتنس الطاوله للرجال التابعة للجنه الرياضيه للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، فى فعاليات دورى اللجان الرياضية التي تنظمه وزاره الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.