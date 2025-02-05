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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: افتتاح ورشة عمل حول إعداد البرامج الإستراتيجية.. وتركيب للإنترلوك بالشوارع.. وتنفيذ مشروع للدعم الفني

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأنشطة والفعاليات والأحداث المتنوعة .

حيث تشارك فرق خماسي كرة القدم وتنس الطاولة للرجال  للجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان في دوري اللجان الرياضية، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال هذا الأسبوع.

الشباب والرياضة بأسوان تشارك في دوري اللجان الرياضية بالإسكندرية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية وداخل قرى حياة كريمة.


محافظ أسوان يتابع استكمال خطة الرصف بنسبة 70%

بينما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بإفتتاح ورشة عمل إعداد البرامج الإستراتيجية على مستوى المحافظة والمراكز والقطاعات المعنية، التى تقام على مدار يومين فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030 من خلال فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذه بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

نائب محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل حول إعداد البرامج الإستراتيجية

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة برئاسة اجتماع عرض بروفة المواقف التعبوية والتقارير الخاصة بكل جهة مشاركة بالتدريب العملى المشترك صقر (145 ) لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر له فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى. 


السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع جاهزية المشاركين بالتدريب العملي المشترك "صقر 145"

 

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