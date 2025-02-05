نائب محافظ القليوبية تتفقد سير العمل ومنظومة النظافة بالخانكة

تفقد الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية سير العمل بمجلس مدينة الخانكة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت ريان خلال جولتها بسرعة رفع كفاءة المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية بالمدينة في اطار تعزيز منظومة نقل المخلفات خاصة انه جاري الانتهاء من ترسية أعمال جمع ونقل مخلفات مدينة الخانكة علي أحد الشركات المتخصصة بالمجال وذلك في اطار حملات متتابعة لاستعادة المظهر الحضاري للمدن بالمحافظة وتعزيز منظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين من خلال للخدمات المؤداة.

كما تفقدت المركز التكنولوجى بالمدينة وتم التاكيد اثناء الجولة على سرعة اداء الخدمات بطريقة لائقة للمواطنين مع استمرار العمل من خلال نظام مميكن مرتبط بالإدارات المختلفة عبر نظام الشباك الواحد و ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ليلة رئيس مدينة الخانكة ونواب رئيس المدينة ومسئولي الحملة الميكانيكية والمركز التكنولوجي بالمدينة.