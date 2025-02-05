كشف غموض خطف عامل ووضعه داخل سيارة بالعبور

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بقيام اشخاص بخطف عامل ووضعه داخل سيارة عنوة بمدينة العبور حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة والد وشقيق المجنى عليه واثنين اخرين كانوا يقومون بتسليمة لإحدى مصحات العلاج من الإدمان وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على "عامل توصيل طلبات" وتقييده واصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور فى محافظة القليوبية.

توصلت التحريات والفحص إلى تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والد وشقيق "العامل المذكور" وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان ، وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمنى المواد المخدرة ، وأضاف بقيامه بالاتفاق مع العاملان لاصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله للاختطاف ، وبسؤال نجله أيد ما سبق.