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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان ينعى كريم أغاخان

الأمير كريم أغاخان
الأمير كريم أغاخان
محمد عبد الفتاح

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية ، والذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 88 عاماً .

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الرائد لشبكة أغاخان ، ومنها مؤسسة أم حبيبة ، والتى قامت بتنفيذ العديد من البرامج التنموية فى خدمة المجتمع الأسوانى لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيرى والأهلى على مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل أغاخان وزوجته البيجوم لأسوان .

ولفت المحافظ إلى دعم شبكة الأغاخان لخطط المحافظة من أجل رفع المستوى الصحى والمعيشى لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر مما يؤكد على أن منظمات المجتمع المدنى هى شريك أساسى فى إحداث التنمية الشاملة .

فيما نجحت فرقة أسوان للفنون الشعبية فى جذب الأنظار وإبهار زوار الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب حيث قدمت عروضاً تراثية على مسرح بلازا .

من جانبه أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدور الرائد الذى تقوم به فرقة أسوان للفنون الشعبية فى كافة الفعاليات والمناسبات التى تشارك فيها محلياً ودولياً مما يؤكد على تميزها المستمر ، ويجذب المشاهدين لفقراتها الفنية والفلكلورية للتفاعل معها.

وأشار المحافظ إلى تقديم كامل الدعم لأعضاء الفرقة لإستكمال مسيرتهم ، لينقلوا التراث الأسوانى والنوبى الأصيل لكافة دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية قدمت أكثر من 7 فقرات فنية مما جعل الحضور يتفاعل بشكل لافت مع العروض ، وبطريقة مبهرة حيث قاموا بتقليد الرقصات ومرددين الأغانى المختلفة .

كما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدور المتميز الذى يقوم به مسئولى الطب البيطرى والجهات المعنية لتكثيف الحملات على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم داخل نطاق دائرة المحافظة وذلك بإشراف من وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

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