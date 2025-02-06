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في أكبر حدث تجاري بـ 6 أكتوبر.. كارفور مصر توقع عقد أول وأكبر فروعها بالشيخ زايد مع كليوباترا جروب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في أكبر حدث تجاري بـ 6 أكتوبر.. كارفور مصر توقع عقد أول وأكبر فروعها بالشيخ زايد مع كليوباترا جروب

مول كليوباترا- زايد يتعاقد مع كارفور مصر لتدشين أكبر وأول فروعها بالشيخ زايد
مول كليوباترا- زايد يتعاقد مع كارفور مصر لتدشين أكبر وأول فروعها بالشيخ زايد

•    الشراكة بين مول كليوباترا وكارفور تستهدف استحداث نمط عصري للتسوق والترفيه في مصر

•    مشروع كليوباترا الشيخ زايد يمثل أيقونة ومعلمًا من معالم مصر الحديثة بتصميماته العالمية.. وحصل على العديد من الجوائز الدولية الكبرى

•    4 نوافير راقصة بتكنولوجيا عالمية تستقبل زوار كارفور في كليوباترا زايد

في أكبر حدث تجاري هام بمدينة الشيخ زايد أعلنت كارفور مصر تدشين عقود أول وأكبر فروعها في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، بمشروع «مول كليوباترا» أحدث وأفخم مول تجاري بالشيخ زايد والذي يتميز بموقع استراتيجي على محور 26 يوليو مباشرة.

وتستهدف الشراكة بين مجموعة «كليوباترا جروب» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين وشركة MFA العالمية «ماجد الفطيم» المالكة للعلامة التجارية «كارفور» إلي توسيع نشاطهما لدعم التنمية الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، واستحداث نمط عصري جديد للتسوق والترفيه طبقا لأحدث المعايير العالمية في أهم منطقة حيوية بمدينة 6 أكتوبر.

موقع استراتيجي على طريق المحور:

ويقع أول وأكبر فروع «كارفور مصر» بالشيخ زايد بمشروع «مول كليوباترا» التابع لمجموعة كليوباترا جروب، حيث يتميز بموقعه الرائع على محور 26 يوليو مباشرة وأمام أكبر محطة للمونوريل الجديد على مساحة 5 آلاف متر، ويتميز «مول كليوباترا» بقربه من المناطق الحيوية و طريق الإسكندرية الصحراوي وزايد الجديدة والمناطق السكنية في 6 أكتوبر ومطار سفنكس والمتحف المصري الجديد.

ويبلغ مساحة أول فرع لـ كارفور بالشيخ زايد حوالي 5500 متر ويتميز بموقعه الفريد والمتميز وتعدد المداخل الرئيسية من على طريق محور 26 يوليو ومن مداخل الجراجات التي تتكون من عدة طوابق داخلية وساحات خارجية.

مول كليوباترا يحصد جائزة العقارات الدولية:

صمم مشروع «مول كليوباترا» الشيخ زايد على يد مصممين عالميين من أوروبا وآسيا ليكون أيقونة ومعلمًا رائعا يحمل مفهوما جديدا للحداثة والرفاهية، وقد حصد المشروع العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة العقارات الدولية، كما فاز المهندس المعماري ديفيد بادو عن تصميم المشروع على جائزة مصمم العام لعامين متتاليين من منظمة RLI العالمية كأفضل مصمم لمشروع مستقبلي.

مول كليوباترا أيقونة معمارية و 30 مليون زائر بالعام:

«مول كليوباترا» الذي يعد أيقونة معمارية في الشيخ زايد تبلغ مساحته حوالي 34 فدان، ومساحة المباني 312 ألف متر، بالإضافة إلي الجراج الداخلي والخارجي، ويتكون «مول كليوباترا» من 3 أدوار تجارية وترفيهية وإدارية، طابقين جراج بمساحة 140 ألف متر مسطح يستوعب أكثر من 3500 سيارة. 


ويضع «مول كليوباترا» معايير جديدة في تصميم المشاريع متعددة الأنشطة من خلال تصميم أيقوني يضعه على خريطة معالم التصميمات الحديثة الأكثر رفاهية، ويخدم «مول كليوباترا» أكثر من 30 مليون زائر في العالم، ويتميز المشروع بأنه الوحيد من نوعه من حيث تكامل الخدمات سواء التجارية والترفيهية والإدارية والتعليمية بمدينة الشيخ زايد .

4 نوافير راقصة تتناغم مع الطبيعة:

ويأتي تصميم الـ 4 نوافير الراقصة على مداخل «مول كليوباترا» لتضاهي في جمالها أجمل النوافير العالمية مستخدمة أحدث تكنولوجيا لتصطحب زوار المول إلي تجربة مثالية للاستمتاع بالتجول والزيارة، حيث تمثل النوافير الأربعة الراقصة عناصر الطبيعة الأربعة «الأرض و الهواء والماء والنار» فتتمايل مع المقطوعات الموسيقية والمصابيح الملونة لتعطي جمالا متناسقا ومبهجا مع إضاءة الليزر والدخان الأبيض والألعاب النارية الخاصة بالنوافير وارتفاع يصل إلي 40 مترا في مشهد يخطف الأنظار. 


وتحتوي واجهات المول على 2 شاشة عملاقة يتم مشاهدتها بالكامل من على طريق المحور الرئيسي لمدينة الشيخ زايد، حيث صممت أعمال الكهروميكانيكا للمشروع طبقا لأحدث معايير الأكود العالمية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

فتح باب الحجوزات بـ «مول كليوباترا»:

وأعلنت إدارة مشروع «مول كليوباترا» عن سلسلة من المفاجآت الفترة المقبلة، وكذلك عن خططها الطموحة لتقديم أحدث الخدمات لكافة الزائرين، كما بدأت إدارة المول في تلبية الحجوزات لجميع التخصصات والبرندات والسلاسل العالمية والبنوك وخدمات الاتصالات، حيث تهدف إدارة مشروع مول كليوباترا لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات في بيئة جذابة وبأسعار تنافسية.


 

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