مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة بإدفو شمال أسوان

لقي سائق مصرعه، فيما أصيب شخصان آخران ننتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة دوبل كابينة بقرية الغنيمية بإدفو، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة دوبل كابينة من ناحية قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخران ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما لقى طفل مصرعه متأثراً بإصابته بحروق من الدرجة الأولى نتيجة محاولة أحد اللصوص سرقة حوش للماشية وإشعال النيران فيه وبداخله الطفل.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى أحد الأحواش المخصصة لتربية الماشية فى قرية أقليت التابعة لدائرة المركز، وإصابة طفلين بحروق لتواجدهما فى المكان.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحوش ملك لشخص يدعى طاهر .ع . إ من قرية أقليت ونشبت بينه وبين المتهم فى الواقعة مشادة كلامية.

قام على أثرها المتهم بمحاولة سرقة رؤوس الماشية من الطرف الآخر وإشعال النيران فى المكان، وكان صاحب حظيرة الماشية يصطحب معه ابنه وابن شقيقته فى المكان، وأدى اشتعال النيران إلى إصابة الطفلين ونقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتوفى فى الحادث الطفل زياد .س . ا ابن شقيقة صاحب الحظيرة ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للواقعة والتصريح بدفن جثة الطفل، وتحرر المحضر اللازم.

وتعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى وتحديدًا عند الكيلو 90 حدود مركز إدفو شمال المحافظة، ما أسفر عن وقوع مصابين.