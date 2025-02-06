خبير: أى دولة بدون تكنولوجيا تفقد قدرتها على التنافسية العالمية

قال المهندس محمد عزام، الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة فيما يخص التحول الرقمي والاستثمار فى البنية التحتية الخاصة به وكذا الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية وتوحيد قواعد البيانات.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر "دي إم سي"، أن التحول الرقمى ليس رفاهية وإنما مسار رئيسي للدول وهناك تنافس كبير فيما بين الدول فى مجال التحول الرقمى.

وتابع الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات، أن القدرة على التطور فى استخدامات التكنولوجيا تعنى القدرة على الاستدامة، وبدون الاعتماد على التكنولوجيا تفقد الدول قدراتها على التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة بذلت جهود تتجسد في العديد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمتطلبات العصر الرقمي.

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