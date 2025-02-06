كاتب صحفي: مصر رفضت فكرة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى بقوة

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي أن البيان الصادر عن مصر بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية يحمل لهجة قوية وتحذيرات واضحة، مما يعكس جديته في التصدي لأي محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مضمون البيان يوضح موقف مصر الرافض تمامًا لفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاث.



وأشار إلى أن مصر رفضت فكرة التهجير القسري للفلسطينيين بشكل قاطع، نظرًا لأنها تدرك جيدًا أن تنفيذ هذا المخطط يعني إنهاء القضية الفلسطينية بالكامل، مؤكدًا أن أي محاولة لتصفية القضية تتعارض مع كافة المعايير الدولية والشرعية.