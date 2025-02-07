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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | نشوب حريق فى منزل بكفر شكر وتوقيع الكشف الطبي على 330 حالة فى قافلة طبية بقرية نامول بطوخ

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
السيطرة على حريق شب فى منزل بكفر شكر دون خسائر بشرية 
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب منزل بقرية كفر عزب غنيم التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، وحصر كافة التلفيات، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال صاحب المنزل.
كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية علي حريق منزل بقرية كفر عزب غنيم التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المؤبد لحلاق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لحلاق لاتجاره في الحشيش بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وقد احالت النيابة العامة  المتهم "أحمد.م.ح.ع" ٢٤ سنة - حلاق - ومقيم في ١٨ شارع خالد بن الوليد - ام بيومي - أول شبرا الخيمة - في القضية رقم ١١٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة ٢٤٩٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٣٠ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا ( حشيش ) وكان ذلك بقصدي الاتجار و التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
جامعة بنها : توقيع الكشف الطبي على 330 حالة فى قافلة طبية بقرية نامول بطوخ
ونظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية نامول مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة ، والأطفال ، والعظام ، والرمد ، وأمراض الصدر"، وتم الكشف علي 330 حالة تنوعت ما بين 63 حالة باطنة، و91 حالة أطفال، و61 حالة عظام، و72 حالة رمد ، و43 حالة أمراض الصدر وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.
مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية
وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة، ونشر معدات شفط مياه الأمطار.
يأتي ذلك تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث تقلبات جوية حادة، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة.
وشدد على ضرورة تواجد كافة العناصر المعنية بغرف العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة الأوضاع في الشوارع والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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