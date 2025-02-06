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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين شباب الجمهورية بـ"مستقبل وطن": لقاء مدبولي مع الحوار الوطني تأكيد على أهمية إثراء النقاش

أحمد سامي سليمان
أحمد سامي سليمان
عبد الرحمن سرحان

أشاد أحمد سامي سليمان، أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا على أهمية ذلك اللقاء الذي يؤكد توجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات.

وقال "سامي سليمان" في بيان له، إن اللقاء شهد مناقشات مهمة، حيث طالب مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، كما أكد مدبولي أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

وأشار، إلى أن لقاء رئيس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني، تأكيد على أهمية إثراء النقاش والتوافق في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري، وفقا لتوجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات.

ولفت أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، إلى أن اللقاء خرج بعد. من التوصيات المهمة، حيث أكد مدبولي أن الحكومة أقرت جانبا كبيرا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي.

وأكد، أن هناك حالة من التوافق بين الحكومة والحوار الوطني، ما يعزز من ثقافة الحوار ويوضح الإطار العام الذي تشهده الجمهورية الجديدة من خلال طرح الأفكار والرؤى على طاولة المناقشات ودعم الحكومة لهذه الآلية المهمة.

الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن أحمد سامي سليمان

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