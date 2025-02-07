أسوان فى24ساعة..متابعة لملفات التقنين والتصالح والخطة الإستثمارية والتعامل مع مخالفات المتغيرات المناخية

أحداث عديدة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 6/2/2025.

فقد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين برفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية .

محافظ أسوان: إغلاق الملاحة النهرية وبحيرة ناصر لحين تحسن الأحوال الجوية

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى برفع ومصادرة كميات من تشوينات الطوب الأبيض كان قد قام صاحبها بتجهيزها للبناء والتعدى على قطعة أرض زراعية بمدخل المدينة الشمالى ، وتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية ومركز شرطة دراو ، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.



جهود مكثفة بمدن أسوان ودراو وإدفو وكوم أمبو لإزالة التعديات على أراضي الدولة

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.



محافظ أسوان: مهلة شهر لنهو ملف التقنين بشكل كامل وإدراج غير الجادين بحملات الإزالة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 7 أشهر الماضية حيث تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة ، وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 23 ألف و 877 طلب بنسبة 87.7 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و 207 طلب .



محافظ أسوان: إنجاز 87.7% من طلبات التصالح وإصدار 7359 شهادة بيانات

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأهمية زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز ، وتذليل أى معوقات أولاً بأول .



محافظ أسوان يوجه بزيادة وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

محافظ أسوان: إجراءات عاجلة لإنهاء المخالفات المسجلة عبر المتغيرات المكانية

