توبيخ إسرائيلي لرئيس المخابرات العسكرية للاحتلال بسبب انتقاده لـ ترامب

أصدر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، تعليمات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بتوبيخ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، شلومي بيندر، وذلك بعد تحذيره من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة قد تؤدي إلى تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد كاتس، في بيان نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه "لن يكون هناك وضع يسمح فيه لضباط الجيش الإسرائيلي بالتحدث ضد الخطة المهمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة أو ضد توجيهات القيادة السياسية".

وأشار كاتس إلى أنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لتنفيذ خطة تتعلق بـ"المغادرة الطوعية" لسكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع إلى وجهات مختلفة حول العالم، مضيفًا أن "هذا بالضبط ما يُطلب من الجيش القيام به وسينفذه".

يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة داخل الدوائر العسكرية والسياسية الإسرائيلية حول مستقبل غزة، خاصة بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل بشأن إمكانية نشر قوات أمريكية في القطاع وإجلاء سكانه.