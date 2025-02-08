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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: الإدارة الأمريكية ليس لديها تفاصيل عن مشروع تهجير الفلسطينيين

ترامب
ترامب
أسامة علي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوضع في غزة يشهد تحولات كبيرة مع ظهور جيل جديد في غزة وجيل جديد في الجيش الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى زيادة تعقيد الأوضاع.

وأضاف طارق فهمي في لقاء له مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' على قناة صدى البلد، الانسحاب الإسرائيلي من غزة ليس كاملاً، فالنصر الإسرائيلي والحمساوي في المنطقة منقوصان.

وأشار فهمى إلى أن موضوع تبادل الأراضي ليس وليد اللحظة، كما أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست لديها تفاصيل دقيقة حول مشروع، تهجير الفلسطينيين وأنهم يطرحون الأفكار لاختبار مدى قبولها أو رفضها، حيث يتعاملون مع الأمور من منطلق العوائد والتكاليف، ولا يهتمون كثيراً بالتفاصيل، كما أن مصر كانت قد رفضت سابقاً فكرة تبادل الأراضي.

صفقة القرن

أضاف طارق فهمي، أن 'صفقة القرن' التي طرحها ترامب كانت خطوة جادة على الصعيد الدبلوماسي، حيث تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعترف بها عاصمة موحدة لإسرائيل، وهو ما شكل تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أن العالم قد اعترف بهذا الواقع، خاصة أن العديد من الدول لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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