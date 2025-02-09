الشرقية اليوم.. إقامة الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة وانطلاق أول أيام الدراسة وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث الهامة والحيوية والتي كان من أبرزها:

محافظ الشرقية يشهد الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الحفل السنوي لجمعية صناع الحياه لتنمية المجتمع وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة واللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياه مصر والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية وأحمد موسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياه مصر وسيف ثروت رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياه بالشرقية وممثلين عن الأوقاف والكنيسة والمتطوعين من شباب وفتيات المحافظة.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبة عرض انجازات الجمعية خلال عام 2024 تحت عنوان (بطل فارق ) وإستعراض دور المتطوعين في يد مد العون للأسر الأكتر إحتياجاً ثم الإعلان عن إنطلاق حملة رمضان 2025 والمقامة تحت رعاية محافظ الشرقية لتقديم الخدمات لـ 100 ألف مستفيد على مدار شهر رمضان بمنحهم كراتين مواد غذائية وسلات وخدمات صحية اغاثية بجانب اطلاق شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية إلى أهل غزة.

ألقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته للمشاركة في الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية مؤكداً أن العمل الأهلي يٌعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية ويعبر عن ضمير المجتمع تجاه البسطاء والفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً

وكيل تعليم الشرقية يتفقد انتظام الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني

تابع محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انتظام العملية التعليمية في بداية النصف الثاني من العام الدراسي بالمدارس التي تعمل يوم السبت للوصل إلى منظومة تعليمية متميزة بإدارة كفر صقر التعليمية، حيث تفقد مدرسة الإمام علي الابتدائية للوقوف على مدى التزام المعلمين والعاملين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة.

وخلال الجولة شهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية طابور الصباح، وشارك التلاميذ تأدية تحية العلم واستمع لفقرات البرنامج الإذاعي بحضور حاتم محمود مدير عام إدارة كفر صقر التعليمية واطمئن علي سير العمل وانتظام الدراسة داخل فصول المدرسة واستلام التلاميذ للكتب الدراسية.

ووجه محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بتحليل نتائج اختبارات نصف العام ووضع برامج علاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والمتأخرين دراسيا وتكليف معلمي هذه المواد بمتابعة تفعيل قياس مستوي التلاميذ و متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الاوسطي بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي 7 راكب بالطريق الاوسطي نزلة بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كلا من "حسن ص ح" 47 سنة و"حسام س م" 60 سنة و"احمد د ش" 42 سنة و"رمضان ا ع" 23 سنة و"يوسف ا ا" 25 سنة مقيمين بنها بمحافظة القليوبية مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي 7 راكب بالطريق الاوسطي نزلة بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصـ.رع طفلة صدمها موتوسيكل بالشرقية.. تفاصيل

لقيت طفلة مصرعها متأثرة بإصابتها بعد أن صدمها موتوسيكل بطريق الحسينية - فاقوس "سماكين غرب".

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية يفيد باستقبال "شيرين. م"، 11 سنة، "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مصرعها متأثرة بإصابتها بعد أن صدمها موتوسيكل بطريق الحسينية - فاقوس “سماكين غرب”.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صحة الشرقية تفعل خدمة التسجيل الإلكترونى بالرقم القومي بالقافلة الطبية بالعاشر من رمضان

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة " مشيداً بدور مديرية الصحة بالشرقية لتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني بالرقم القومى للحالات المترددة على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان للمرة الثانية،وذلك بعد تطبيقها لأول مرة بقرية ميت معلا ، بمركز ومدينة بلبيس، الأسبوع الماضى بمنظومة القوافل الطبية بالشرقية .

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضات استمرت يومان واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، و تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ،تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية .

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على1963مريضا من أهالي المدينة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.