نميرة نجم: تصريحات ترامب بشأن التهجير تخالف القانون الدولى

قالت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، أن تصريحات الرئيس الامريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين لا يمكن النظر إليها إلا أنها مقترح بـ حل للأزمة، وهذا الحل لا يعجب الكثير.

وأضافت نميرة نجم، خلال مداخلة مع برنامج"الحياة اليوم"، المذع عبر قناة “الحياة”،من الناحية القانونية لا يوجد أي شيء فيما تحدث فيه ترامب له علاقة بالقانون الدولي بل تخالف القانون الدولي بداية من التهجير القسري للفلسطينيين.

تطبيق القانون الدولي

وأكدت نميرة نجم المحكمة الجنائية الدولية تجرم التهجير، مؤكدة أن تطبيق القانون الدولي هو مسؤولية كافةالدول حتى الدول الداعمين لدولة الإحتلال.

وكان قال رائد النمس٫ المتحدث الإعلامي بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني٫ إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه عدة تحديات وصعوبات خلال تأدية واجبها الإنساني والصحي والإغاثي.

وتابع “نتحدث عن استهداف شامل وممنهج لكافة مناحي الحياة في قطاع غزة بما فيها المستشفيات والطرق المؤدية للمنشآت الطبية والمرافق البلدية ومحطات تحلية المياه”.

وأضاف: “القطاع الصحي في قطاع غزة بحاجه إلى مزيد من الإمدادات الطبية.. ونواصل عملنا في ظل بيئة معقدة نعتمد فيها على سياسية الترشيد”٫ لافتا: “الوضع في قطاع غزة كارثي يحتاج إلى تكاتف أممي لإنقاذ الموقف”.