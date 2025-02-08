سياسى سعودى: مصر والمملكة تتحركان ككتلة سياسية واحدة

قال اللواء محمد صالح الحربي المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن بيان وزرة الخارجية المصرية ردا على تصريحات نتنياهو عن السعودية ليس بالجديد ولكن هو امتداد للتحركة ككتلة سياسية واحدة.

وتابع محمد صالح الحربى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”قائلا: "نفهم طبيعة المرحلة والمتغيرات المتلاحقة فى هذا القرن.

معارضة عربية

وأكد اللواء محمد صالح الحربى، أن ترامب ونتياهو واجها معارضة عربية إسلامية ودولية متعددة.

وتابع المحلل السياسي: استراتيجية ترامب تقوم على اطلاق الوعود في الهواء وطلب المستحيل لينال الممكن.