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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلمانى: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على البرلمان

الثانوية العامة
الثانوية العامة
أسامة علي

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه ليس من حق وزير التعليم تغيير نظام الثانوية العامة وكل ما يتداول هي بمثابة اقتراحات وليس هناك آلية لتطبيق هذه الأفكار إلا بعد عرضه على مجلس النواب، موضحًا أنه لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على البرلمان.

وشدد "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه ليس هناك إمكانيات لتطبيق نظامين للثانوية العامة وهو من الممكن أن يكون إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.

التنسيق لدخول الجامعة

ونوه بأن الصعوبة في تقييم كل نظام للثانوية العامة بشأن التنسيق لدخول الجامعة، موضحًا أنه سيكون هناك صعوبة في تطبيق نظامين للثانوية العامة في نفس الوقت ولن يكون هناك آلية للتنفيذ بشكل وليس هناك استعداد من المنظومة التعليمية لتطبيق نظام البكالوريا.

وأشار إلى أن هناك نظام لتطوير المناهج والتعليم، وليس من المنطقي تفعيل نظامي الثانوية العامة والبكالوريا وجعله اختيار للطالب، موضحًا أنه من المنطقي تطبيق نظام البكالوريا على طلاب أولى إعدادي هذا العام حتى يتم الاستعداد بالكامل، متابعًا: "حال عدم وجود وزير التعليم أمام البرلمان ومناقشة القرار لن يتم إقرار هذا النظام.. وزير التعليم لم يطرح نظام البكالوريا أمام لجنة التعليم بمجلس النواب حتى الآن".

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