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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار فعاليات هاكاثون التعليم الذكي بجامعة بنها

هاكاثون جامعة بنها
هاكاثون جامعة بنها
إبراهيم الهواري

لليوم الثاني على التوالي تواصل فعاليات "هاكاثون التعليم الذكي"، والذي تنظمه جامعة بنها بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ “ISF"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مسارات الهاكاثون تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين عملية التعليم وتعزيز فعالية التعلم، مشيرًا إلى أن جميع مسارات هاكاثون تتكامل لإيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل: التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون التعليم الذكي" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

وأشار الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات أن الفرق الفائزة بالهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية ، بإجمالي 280 ألف جنيه من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 20,000 جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12,000 جنيه، في حين يحصل الفائز بالمركز الثالث على 8,000 جنيه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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