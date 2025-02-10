وزير أردني سابق: تصريحات نتنياهو بشأن السعودية تخالف القانون الدولي

أكد الدكتور محمود الخرابشة، الوزير الأردني السابق، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه السعودية تفتقد للواقعية، وتتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني، مشيرًا إلى أن الداخل الإسرائيلي نفسه لم يكن يتوقع مثل هذه التصريحات.

وأوضح الخرابشة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإسرائيل تعكس محاولات واضحة لتمكين الاحتلال من ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى محاولات تهجير السكان من غزة والضفة الغربية في إطار مخطط لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.

وأكد أن الموقفين المصري والأردني كانا واضحين تمامًا في رفض هذه المخططات، حيث شدد البلدان على رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأشار الوزير الأردني السابق إلى أن الشعبين المصري والأردني يقفان بقوة خلف قيادتيهما في مواجهة المشاريع الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى تغيير الواقع في فلسطين، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة دون تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.