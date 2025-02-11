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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية اليوم.. المحافظ يفتتح معرض أهلا رمضان بديرب نجم ويتفقد أعمال إنشاء مستشفى السويدي بطحا المرج ومصرع زوجين اختناقا بدخان نار التدفئة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهدت محافظة الشرقية عددا من الأحداث الهامة والحيوية خلال الساعات القليلة الماضية والتي كان من أبرزها..

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض " أهلاً رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين وكبار التجار تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك  ، وذلك أمام مدرسة السويدي الرسمية للغات بمدينة ديرب نجم .

تفقد المحافظ أقسام المعرض والمُقام على مساحة 900 م  ويضم 14 باكية تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان ، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة ومصنعات اللحوم والفاكهة والخضروات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.

واطمأن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع وجودتها وإنخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 % والتقى  بالمواطنين ، واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة.

افتتاح التوسع الجديد بمدرستين في ديرب نجم

إفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جناح التوسع الجديد بمدرسة كفر عطا الله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والمُقام على مساحة 1873 م2 ويتكون من 4 طوابق ويضم 12 فصل بتكلفة ماليه 5 مليون و 551 ألف جنيه ،  وذلك في إطار إهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.  

تفقد المحافظ الفصول المدرسية للصف الأول الإبتدائي واستمع لشرح المعلمين في حصة متعددة التخصصات والتي تضمنت قيام مدرسة الفصل بإملاء إحدى الطالبات لجملتي ( أنا أحب مصر – تحيا مصر ) ليُشيد المحافظ بمدى إستيعاب التلاميذ وقدرتهم على الإملاء والهجاء والتقط معهم صورة تذكارية ، بالإضافة إلى تشجيعهم على التفوق ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

كما تفقد المحافظ غرفة مصادر المعرفة بالمدرسة وتعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ عليها لضمان إستمراريتها لأطول فترة ممكنة لتساهم في وصول المعلومة بشكل مبسط للطلاب ومساعدتهم على سرعة الفهم والإستيعاب.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى السويدي بطحا المرج

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى السويدي بقرية طحا المرج ، والمُقامة على مساحة 1000 م2 ، وبتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، العميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والنائب طلعت السويدي عضو مجلس النواب ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم .

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة عن مكونات المستشفى ، وتمت الإشارة إلى أن المستشفى مُقامة على مساحة 1000 متر مسطح وتضم مبني المستشفى على مساحة 650 متر ومكون من 3 طوابق بقوة 78 سرير الطابق الأول به قسم الإستقبال والطوارئ والأشعة والصيدلية ، والطابق الثاني به قسم الغسيل الكلوي بقوة 25 وحدة غسيل كلوي وتعمل حالياً بكامل طاقتها وغرف مرضى بقوة 25 سرير وقسمي المعامل وبنك الدم ، والطابق الثالث به 3 غرف لإجراء العمليات الجراحية و13 سرير عناية مركزة و10 حضانات للأطفال المبتسرين.

مصرع زوجين اختناقا بدخان نار التدفئة بالشرقية

لقي زوجين مصرعهما اختناقاً اثر تركهم نار المدفئة "شالية بلدي" مشتعلة أثناء نومهم بقرية غزالة عبدون دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

 وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى فاقوس العام تحت تصرف النيابة العامة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى فاقوس العام يفيد استقبال "محمود ا م" 63 عاما و"فرحة ا خ" 55 عاما مقيمين غزالة عبدون دائرة مركز فاقوس "جثث هامدة" وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

إصابة شقيقين في تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بالشرقية.. أسماء

أصيب شخصان بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق أولاد صقر اتجاه السعادات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى اولاد صقر يفيد استقبال كلا من "سامي و ا"23 سنة مقيم زوار ابو الليل مصاب بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

كما تم استقبال شقيقة "احمد" 19 سنة مصاب بإشتباة كسر بالقدم اليسرى وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

الشرقية محافظ الشرقية بالشرقية

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