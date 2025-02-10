أستاذ الدراسات التلمودية: مشروع ترامب للديانات الإبراهيمية ظاهره إيماني وباطنه تجاري

قالت ليلى أبو المجد، أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس، إن مشروع الديانات الإبراهيمية الذي يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظاهره إيماني، ولكن باطنه تجاري استثماري بحت.

وأضافت "أبو المجد"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن سبب إنشاء مشروع الديانات الإبراهيمية أن ترامب تاجر سال لعابه على ملايين الحجاج وطمع في المليارات التي تدخل إلى المملكة بسبب الحج ولذلك يسعى إلى نقل الحج من مكة إلى النقب.

وتابعت "الرواية التوراتية تقول إن إبراهيم عليه السلام قعد في النقب بين غزة والفلسطينيين وكان عايش بينهم في جنوب غزة وشرق غزة، وأن قصة الحج كلها حدثت في صحراء النقب، ومفيش أي دليل أثري لوجود هيكل سليمان في النقب".