وزير أردني سابق: لا يجوز مطالبة حماس وحدها بتنفيذ الاتفاق دون التزام إسرائيل

أكد محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن تعليق حركة حماس تسليم المحتجزين إلى إسرائيل لا يمكن تحميله مسؤولية للحركة أو الشعب الفلسطيني فقط.

وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة يتضمن التزامات على كلا الجانبين، ولا يجوز إلزام حماس وحدها دون مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحاز بشكل واضح لصالح إسرائيل، وهو أمر تتوقعه تل أبيب، لكن هذا الانحياز لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، خاصة أن الإدارة الأمريكية هي الراعية للاتفاقات والمعاهدات التي مهدت للسلام، مثل كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة.

وشدد الخرابشة على ضرورة أن يمارس ترامب الضغط على الطرفين وليس على حماس فقط لضمان تنفيذ الاتفاق، محذرًا من أن عدم الالتزام قد يكون ذريعة لإسرائيل لاستئناف الحرب وتنفيذ مخططاتها التي لم تحقق أهدافها رغم 15 شهرًا من القتال والدمار الشامل جوًا وبرًا وبحرًا.

