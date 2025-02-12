أخبار محافظة القليوبية | المحافظ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات وتأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل بطوخ لأبريل القادم

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية سرياقوس بالخانكة

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

ونجحت الحملة في تنفيذ 7 قرارات إزالة باجمالي مساحة 4800م2 حيث تم إزالة حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج وحوائط خرسانية.

وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل حسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تأجيل محاكمة 12 متهما بقتل شخص والشروع في قتل آخرين بطوخ لجلسة 15 أبريل

وقررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة 12 متهما، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 15 أبريل 2025 لحضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته كطلب للدفاع.

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة صغير بطوخ لأبريل القادم

كما قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، بتأجيل نظر الدعوى لمحاكمة طالبة ووالدها ووالدتها وأخرى، لاتهامهم بالشروع في قتل طفل، كانت تحمل به المتهمة الأولى، وقبل موعد وضعها قاموا بالتخلص من الجنين خشية إفتضاح أمرها، بدائرة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 14 من شهر أبريل القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، و خالد على إبراهيم على، و أحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

محافظ القليوبية يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين بمدينه الخانكة

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمدينه الخانكة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

وخلال اللقاء قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل ، لتوفير فرص لعدد ٣ مواطنين من مدينه شبين القناطر من بينهم مواطن من ذوي الهمم، كما تم توفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك فى اطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل

واستمع المحافظ باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل وتوفير معاش تكافل وكرامة وذلك عبر مديرية التضامن الاجتماعي بالاضافة الى بحث شكاوي تعديات على الاراضي الزراعية .