كاتب جزائري: ضرورة توحد الأمة العربية واجتماعها على أمر واحد

قال الكاتب الصحفي الجزائري أحمد أبو داوود، "أعتقد أن الولايات المتحدة وضعتنا الآن أمام الأمر الواقع، وهو يتعلق بضرورة توحد الأمة العربية واجتماعها على أمر واحد، وبخاصة أنها تمتلك الأسلحة التي تستطيع الرد بها على هذه التجاوزات والمبالغات والاعتداء، إذ يعتقد ترامب أن العالم كله يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أبو داوود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة “المحور”، "ما يحدث منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية، أنه كشر عن ذات الأنياب التي كانت في الصراع العربي الإسرائيلي".

وتابع الكاتب الصحفي الجزائري “هذه العواصف الهوجاء التي يثيرها برعونة دون حسابات سياسية أثارت غضبا كبيرا في الداخل الأمريكي”.