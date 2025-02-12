جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباراتي الأهلي والزمالك

تكتمل الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري، مساء اليوم الأربعاء، بـ4 مباريات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس، الثلاثاء، أمام غزل المحلة، كما فاز الزمالك أمام فاركو.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة ثم بيراميدز برصيد 27 نقطة.

جدول ترتيب دوري NILE قبل مباراة بيراميدز وحرس الحدود



1- الأهلي: 29 نقطة

2- بيراميدز: 27 نقطة

3- الزمالك: 26 نقطة

4- المصري: 22 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا: 19 نقطة

6- حرس الحدود: 18 نقطة

7- البنك الأهلي: 18 نقطة

8- فاركو: 18 نقطة

9- بتروجيت: 17 نقطة

10- سموحة: 17 نقطة

11- طلائع الجيش: 16 نقطة

12- زد: 15 نقطة

13- الاتحاد: 14 نقطة

14- الإسماعيلي: 12 نقطة

15- غزل المحلة: 11 نقطة

16- إنبي: 7 نقاط

17- الجونة: 7 نقاط



18- مودرن سبورت: 7 نقاط

وتأتي مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم علي هذا النحو

زد إف سي X سيراميكا كيلوباترا – 4 مساء

الجونة X الإسماعيلي – 4 مساء

المصري X البنك الأهلي – 7 مساء

بيراميدز X حرس الحدود – 7 مساء



