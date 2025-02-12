حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية

قالت حركة حماس إنها تجري اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل لها، حيث أكدت أن الوسطاء يبذلون جهودا لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في غزة.

وقف إطلاق النار

وتابعت حماس أن الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار وموقفنا واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.

وأكدت حماس أنه على الاحتلال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن المحتجزين.

وطالبت حماس الاحتلال بالالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.



