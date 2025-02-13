الشرقية اليوم..المحافظ يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان.. تخرج أول دفعة للمتعافين بمركز علاج الإدمان

شهدت محافظة الشرقية عددا من الأحداث الهامة والحيوية خلال الساعات القليلة الماضية والتي كان من أبرزها..

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بالزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق ، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام للمحافظة ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم أحمد غلاب بالمخابرات الحربية بالشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، والأستاذ أحمد ضاحي رئيس حي أول ،ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات الأمنية والعسكرية والمواطنين.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي ، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان ومنزلتها عند الله تعالى، والدروس المستفادة من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وأهمية تلك الليلة التي خصها الله بأحداث هامة كتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، وأوضح أن هذا التحول يعكس وسطية الإسلام في الدين والأخلاق ، ويشير إلى أهمية الإنقياد لأوامر الله بلا تأويل أو تسويف.

وقال إن ليلة النصف من شعبان ليلة إستجاب الله فيها لنبيه محمد صلي الله عليه وسلم في تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وكان ذلك تحقيقاً لوعده الحق في قوله تعالى "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ".

تخرج أول دفعة للمتعافين بمركز علاج الإدمان بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، احتفالية تخرج أول دفعة للمتعافين بمركز "العزيمة لعلاج الإدمان" البالغ عددهم٧٠ متعافيا، الذين أتموا برنامج العلاج لمدة ثلاثة أشهر.

بحضور العميد أركان حرب رياض الرماح المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة، والدكتور مدحت بسيونى مدير المركز، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والأطباء العاملين بمجال مكافحة وعلاج الإدمان .

عبر المهندس حازم الأشمونى عن سعادته بتواجده في هذا الصرح العظيم، مشيداً بالجهد المبذول من قبل المركز، وأشار إلى الاستعداد الكامل للتعاون مع مختلف الجهات المعنية وإنشاء العيادات التكاملية بعدد كبير من مختلف الأماكن بالمحافظة، توفيراً للوقت والجهد والتخفيف عن كاهل الأفراد الراغبين في العلاج، مؤكدا حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة أفراد المجتمع للحصول على حياة أفضل

إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 20 حالة تعدي بمساحة 2018 متر و6 حالات تعدي على مساحة 3 فدان و4 قيراط بمراكز ومدن ( منيا القمح - أبو حماد - أولاد صقر - الزقازيق - بلبيس- ابو كبير).

أشار المحافظ إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

ننشر أماكن معارض "أهلا رمضان" بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إقامة معارض " أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان وبأسعار مخفضة

وأشار، إلى أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان داخل معارض سوق "اليوم الواحد" لتزايد نسبة الإستهلاك وإرتفاع معدلات الشراء تزامناً مع إقتراب شهر رمضان المبارك.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسرعة الإنتهاء من إقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف المراكز والمدن و الأحياء تيسيراً على المواطنين لسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدوي الدخل

ضبط مخزن عطور يُدار بدون ترخيص و 41 ألف لتر روائح مجهولة المصدر ببلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ، ومحمد قوره وأبو طالب صلاح الدين ، ومجدي فرج ، ومصطفى الشحات ، للمرور بدائرة مركز ومدينة بلبيس ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص لتعبئة العطور والروائح ، وتم التحفظ على 41 ألف و600 لتر روائح عطرية مجهوله المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4829 جنح بلبيس.