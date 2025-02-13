خبير في الشؤون الإسرائيلية: نتنياهو يعرقل مفاوضات المرحلة الثانية

قال مراد حرفوش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن القضاء على حركة حماس لا يزال من أولوياته.

وأضاف أن الجهود العربية والوسطاء يسعون حاليًا إلى تقريب وجهات النظر واستكمال مراحل اتفاقية الهدنة.

وأوضح حرفوش، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يحاول خلق مرحلة انتقالية لعرقلة تنفيذ باقي مراحل الاتفاقية، وهو ما رفضته حركة حماس.

الوفد الإسرائيلي

وأشار إلى أن نتنياهو لم يُرسل حتى الآن الوفد الإسرائيلي للتفاوض على المرحلة الثانية، بل اقترح تمديد المرحلة الأولى دون الدخول في مفاوضات بشأن المراحل المتفق عليها.

وذكر، أن التصريحات المتضاربة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تشعل الأوضاع في المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن نتنياهو وترامب يتلاعبان بالمصطلحات لإبقاء هامش للمناورة السياسية.

وأكد أن ترامب يدلي بتصريحات تصب في مصلحة نتنياهو، لكنها لا تعكس بوضوح نوايا إسرائيل تجاه استكمال الاتفاقية. كما شدد على أن التطورات الحالية تشير إلى أن نتنياهو، خلال زيارته للبيت الأبيض، حصل على بعض الضمانات لاستمرار الحرب وإفشال هدنة وقف إطلاق النار.

