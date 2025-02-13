أخبار القليوبية | أحكام بالإعدام للمتهمين بجرائم قتل والمحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار امس ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى المشروع القومي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز شبين القناطر، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وذلك من خلال تفقد سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الوحدات الصحية ونقاط الإطفاء ومراكز الشباب ومواقف السيارات.

وبدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وإدخالها الخدمه في اقرب وقت ممكن.

الإعـ.دام شنقا للمتهمة باستدراج طفل شقيق زوجها وخنقه بالقليوبية

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لربة منزل بعد تصديق مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامها لاتهامها باستدراجها طفل شقيق زوجها وقتله خنقا بحبل ثم قامت بإلقائه من سطح المنزل، بدائرة مركز بنها فى محافظة الـقليوبية .

وتضمن أمر احالة المتهمة وتدعى "أحلام أ ص"، 23 سنة، ربة منزل، الى محكمة الجنايات ، لأنها في شهر مايو 2024 ، قتلت الطفل المجني عليه " فارس أ ح " شقيق زوجها، عمدا مع سبق الإصرار.

كما تبين أن المتهمة عقدت العزم على ارتكاب الجريمة وأعدت أداة (حبل)، واستدرجته إلى مسكنها حتى قامت بخنقه ولم تتركه إلا بعد أن تأكدت من مفارقته الحياة ثم حاولت التخلص من جثمانه بإلقائه من سطح المنزل فأحدثت به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى لقيامهم بقـ.تل شخص بالقليوبية

وقضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثانية، بإحالة أوراق نجار مسلح وآخرين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما أقترفوه، وذلك لاتهامهم بقتل زوجها بأسلحة نارية، وذلك آثر خلف سابق بينهما، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر أبريل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة شخص وسرقة آخرين بالقليوبية

وقضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا ضد سايس جراج بتهمة إنهاء حياة شخص، والسرقة بالاكراه لشخصين اخرين ، بدائرة مركز الخانكة فى محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم ويدعى "عرفه آ م"37 سنة سايس جراج الى محكمة الجنايات لانه فى غضون شهر ابريل 2023 ، انهي حياة المجنى عليه “ وحيد خ ك” عمداً مع سبق الإصرار إثر خلاف سابق بينهما فعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد سلاح أبيض وتوجه لمكان تواجده وسدد له عدة طعنات فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.