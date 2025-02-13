تجهيز 1500 طن مساعدات إنسانية هدية من القليوبية للشعب الفلسطيني

أطلقت محافظة القليوبية 30 شاحنة محملة بـ 1500 طن سلع غذائية ومساعدات إنسانية لأبناء قطاع غزة في فلسطين محملة بمواد غذائية جافة وأيضا المستلزمات الطبية والبطاطين والمياه والعصائر تأكيدا على أن الشعبين المصري والفلسطيني واحد.



وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني حتى يعود إلى أرضه وأن المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني علي أرض المحافظ لم تتوان لحظة في تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني وحرص الجميع على المشاركة بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.



وأشار المحافظ إلي أن القافلة تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة التي إستمرت دون توقف من خلال المعابر الحدودية المختلفة موضحا أن قافلة مساعدات القليوبية جاءت بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي والجمعيات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.