نقابة التجاريين تكرم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

كرمت نقابة التجاريين الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري .

وجه عبد الغفار الشكر لنقابة التجاريين معبر عن سعادته بالتعاون مع النقابة ، لافتا ان دور النقابة جيد جدا لانه يشكل عصب التجارة في مصر والعالم اجمع .

واشار الي ان رغم الاكاديمية تابعة لجامعة الدول العربية الا ان لولا مصر ما كانت الاكاديمية مشيرا الي ان الدولة تقدم كامل الدعم اللوجستي للاكاديمية مشيرا الي ان القوام الرئيسي للعاملين داخل الاكاديمية مصريين .

وتابع عبد الغفار ان الذكاء الاصطناعي هو المستقبل لافتا ان الكثير من دول العالم تطورت بسب دخولها في العام الذكاء الاصطناعي لافتا ان فرنسا خصصت اكثر من ١٠٠ مليار يورو للذكاء الاصطناعي وكذالك المانيا مشيرا ان مصر لديها العنصر البشري الجيد لتعليم الذكاء الاصطناعي لافتا اننا نستطيع ان نصنع الفارق بالعنصر البشري الجيد .

وبشان ما تمر به مصر قال ان مصر ستمر من ازمتها الاقتصادية وان هناك خير كثير لمصر في المرحلة المقبلة