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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأكاديمية البحرية: مصر ستصبح رائدة في تجارة الترانزيت

إسماعيل عبد الغفار
إسماعيل عبد الغفار
ملك مجدي

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن 
القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية وقضية مصر الأولي علي مدار الزمن، ودائما مصر ستظل هي "رمانة الميزان" والحاضنة للأمة العربية لأنها المدافع الأول للقضية العربية ككل.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن موقف مصر واضح وهو لا تفريط في القضية الفلسطينية ولا في حقوق الشعب الفلسطيني ولا الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأشقاء الفلسطينيين لهم كل الدعم من مصر وجميع الدول العربية، مؤكداً أنه ليس هناك مجال للقبول بالتهجير القصري وأن الجميع علي قلب رجل واحد وراء القيادة السياسية في جميع مواقفها.

من جهة أخرى، أكد عبد الغفار أن النقل البحري له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر والوطن العربي والتجارة الدولية وأن هناك أكثر من 90٪؜ من تجارة العالم عبر النقل البحري، كما أنه سيظل في غاية الأهمية بالنسبة للتجارة العالمية “عصب التجارة العالمية”.

وتابع: النقل البحري مهم جدا بالنسبة لمصر ودائما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النقل البحري هو قاطرة التنمية لذلك هناك إهتمام كبير بتطوير الموانئ في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات لافتا إلى أن الموانئ البحرية لعبت دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة كما أن تطوير هذه الموانئ له اهمية كبيرة فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة – بفرعيها الواردات والصادرات، والدولة المصرية طموحة جدا في تطوير المواني ومنها مواني شرق بورسعيد والسخنة لبناء تنمية اقتصادية قوية .

وأردف أن قناة السويس ليس لمرور السفن والتجارة فقط إنما تقدم خدمات لوجستية والقيمة المضافة وتموين وإصلاح السفن وهذا مجهود كبير تقوم به الدولة المصرية كما أن لدينا موانئ عالمية مثل محطة تحيا مصر في الاسكندرية الذي افتتحها الرئيس السيسي وهي محطة عالمية، وتعد المحطة مشروع اقتصادي عملاق يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.
 

وتوقع أن مصر ستصبح رائدة في تجارة الترانزيت، حيث تتميز مصر بموقع جغرافي مميز؛ فهي تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس.

وأشار إلى أن التعليم في الوقت الحالي يشهد تقدم تكنولوجي كبير، وهذا ما نراه في كل المجالات مثل الصناعة والزراعة لذلك يجب يطلع الطالب بكل المهارات والامكانيات التي تجعله يطور ذاته ويكون أداءه بما يتواكب مع العصر الحديث"، كما يجب تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء شبكات بحثية ومراكز متخصصة لدعم تبادل الخبرات والتجارب، ووضع إطار أخلاقي وتشريعي يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحمي القيم الثقافية والخصوصية ويحد من المخاطر المرتبطة بهذه التقنية.

القضية الفلسطنية الحرب إسماعيل عبد الغفار امريكا ميناء الاسكندرية

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