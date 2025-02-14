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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ خطة الرصف بشبرا الخيمة والقناطر وقليوب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  اجتماعاً موسعاً  مع مسئولي شركة المقاولون العرب لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة التي تشهدها مدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الرصف، التي تُعد من أهم عوامل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.
كما وجه المحافظ بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع استشاري المشروعات لضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.


وأشار محافظ القليوبية إلى أن خطة الرصف الشاملة التي يتم تنفيذها حالياً في مدن المحافظة، تشمل رصف الطرق الرئيسية والداخلية، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد على أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء على تنفيذ أعمال الرصف في الشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الإنترلوك، بالإضافة إلى رصف الطرق بالأسفلت، مما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المظهر الجمالي للمدن.


وفي ختام الاجتماع، أعرب المحافظ عن ثقته في قدرة شركة المقاولون العرب على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، مؤكداً على أن المحافظة ستواصل متابعة تنفيذ خطة الرصف بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.


واكد محافظ القليوبية أن مشروعات الرصف تأتي على رأس أولوياتنا لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ولن ندخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، ونعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ خطة الرصف ونتابع بشكل دوري تنفيذ المشروعات لضمان الانتهاء من المشروع في اسرع وقت ممكن وبأعلي كفائة ممكنه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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