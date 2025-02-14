سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14-2-2025

شهد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة اليوم الجمعة، 14 فبراير 2025.
نقدم لكم نظرة عامة على الأسعار في أبرز البنوك المصرية.
سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك
سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
الشراء: 52.598 جنيه
البيع: 52.746 جنيه
سجل البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو بـ 52.598 جنيه وسعر البيع بـ 52.746 جنيه.
سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم
الشراء: 52.550 جنيه
البيع: 52.940 جنيه
سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء اليورو بـ 52.550 جنيه وسعر البيع بـ 52.940 جنيه.
سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم
الشراء: 52.548 جنيه
البيع: 52.936 جنيه
سجل بنك قناة السويس سعر شراء اليورو بـ 52.548 جنيه وسعر البيع بـ 52.936 جنيه.
سعر اليورو في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم
الشراء: 52.548 جنيه
البيع: 52.936 جنيه
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء اليورو بـ 52.548 جنيه وسعر البيع بـ 52.936 جنيه.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية اليوم
الشراء: 52.538 جنيه
البيع: 52.926 جنيه
سجل بنك التنمية الصناعية سعر شراء اليورو بـ 52.538 جنيه وسعر البيع بـ 52.926 جنيه.
سعر اليورو في كريدي أجريكول اليوم
الشراء: 52.530 جنيه
البيع: 52.920 جنيه
سجل كريدي أجريكول سعر شراء اليورو بـ 52.530 جنيه وسعر البيع بـ 52.920 جنيه.
سعر اليورو في اتش اس بى سى (HSBC) اليوم
الشراء: 52.520 جنيه
البيع: 52.910 جنيه
سجل اتش اس بى سى (HSBC) سعر شراء اليورو بـ 52.520 جنيه وسعر البيع بـ 52.910 جنيه.
سعر اليورو في بنك البركة اليوم
الشراء: 52.517 جنيه
البيع: 52.905 جنيه
سجل بنك البركة سعر شراء اليورو بـ 52.517 جنيه وسعر البيع بـ 52.905 جنيه.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي اليوم
الشراء: 52.517 جنيه
البيع: 52.905 جنيه
سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء اليورو بـ 52.517 جنيه وسعر البيع بـ 52.905 جنيه.
سعر اليورو في بنك مصر اليوم
الشراء: 52.507 جنيه
البيع: 52.894 جنيه
سجل بنك مصر سعر شراء اليورو بـ 52.507 جنيه وسعر البيع بـ 52.894 جنيه.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم
الشراء: 52.507 جنيه
البيع: 52.920 جنيه
سجل البنك المصري الخليجي سعر شراء اليورو بـ 52.507 جنيه وسعر البيع بـ 52.920 جنيه.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم
الشراء: 52.507 جنيه
البيع: 52.894 جنيه
سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء اليورو بـ 52.507 جنيه وسعر البيع بـ 52.894 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم
الشراء: 52.490 جنيه
البيع: 52.915 جنيه
سجل بنك الإسكندرية سعر شراء اليورو بـ 52.490 جنيه وسعر البيع بـ 52.915 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم
الشراء: 52.482 جنيه
البيع: 52.905 جنيه
سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء اليورو بـ 52.482 جنيه وسعر البيع بـ 52.905 جنيه.
سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي اليوم
الشراء: 52.482 جنيه
البيع: 52.905 جنيه
سجل البنك العقاري المصري العربي سعر شراء اليورو بـ 52.482 جنيه وسعر البيع بـ 52.905 جنيه.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني (NBK) اليوم
الشراء: 52.482 جنيه
البيع: 52.905 جنيه
سجل بنك الكويت الوطني (NBK) سعر شراء اليورو بـ 52.482 جنيه وسعر البيع بـ 52.905 جنيه.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم
الشراء: 52.471 جنيه
البيع: 52.910 جنيه
سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء اليورو بـ 52.471 جنيه وسعر البيع بـ 52.910 جنيه.
سعر اليورو في ميد بنك اليوم
الشراء: 52.380 جنيه
البيع: 52.899 جنيه
سجل ميد بنك سعر شراء اليورو بـ 52.380 جنيه وسعر البيع بـ 52.899 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) اليوم
الشراء: 52.344 جنيه
البيع: 52.873 جنيه
سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء اليورو بـ 52.344 جنيه وسعر البيع بـ 52.873 جنيه.
سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم
الشراء: 52.255 جنيه
البيع: 52.905 جنيه
سجل المصرف المتحد سعر شراء اليورو بـ 52.255 جنيه وسعر البيع بـ 52.905 جنيه.
سعر اليورو في QNB الأهلي اليوم
الشراء: 52.184 جنيه
البيع: 52.519 جنيه
سجل QNB الأهلي سعر شراء اليورو بـ 52.184 جنيه وسعر البيع بـ 52.519 جنيه.