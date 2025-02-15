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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | المحافظ يناقش خطة رصف الشوارع .. قافلة طبية للكشف على الفلسطينيين

قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
محافظ القليوبية يتابع تنفيذ خطة الرصف بشبرا الخيمة والقناطر وقليوب 
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  اجتماعاً موسعاً  مع مسئولي شركة المقاولون العرب لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة التي تشهدها مدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الرصف، التي تُعد من أهم عوامل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.

لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. صحة القليوبية تنظم قافلة علاجية بالعبور 
تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أعمال القافلة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والمقامة في حي روضة العبور، والمخصصة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأشقائنا من أهل غزة.
وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام حتى غدا السبت، وتشمل تقديم الكشف والعلاج المجاني في مختلف التخصصات الطبية، ضمن جهود وزارة الصحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بمزرعة دواجن في القليوبية
كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوط آلة رفع أعلاف داخل مزرعة دواجن تعمل داخلها بالوحدة المحلية بقرية الشقر وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغا من “محمد. س - 35 سنة” بوفاة زوجته إثر ادعاء اصطدامها بآلة رفع أعلاف مزرعة دواجن محل عملها بقرية كفر كردى. 

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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