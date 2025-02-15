أخبار أسوان |انطلاق مشروع القوافل التعليمية.. وعقد الندوة التثقيفية للشباب

شهدت محافظة اسوان على مدار يوم الجمعة الموافق 14/2/2025 فعاليات وأحداث متنوعة .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والذى يستهدف طلاب المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية العامة، وتنفذه وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعام الثانى عشر على التوالى.

تنفيذ مشروع القوافل التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بـ أسوان

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم لحضور صلاة القداس للقمص أرسانيوس كيرلس جرجس وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو وشيخ كهنة إيبارشية أسوان والذى وافته المنية أمس وذلك بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس .

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الفقيد بعد خدمة باذلة لأكثر من 46 عاماً مملؤة بالمحبة ، وأيضاً لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة ، مؤكداً على روح الإخاء والتعاون بين أبناء أسوان من المسلمين والأقباط مما يعكس عمق العلاقات والروابط وأواصر الود بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم .

سكرتير أسوان يحضر صلاة القداس على وكيل مطرانية الأرثوذكس بكوم أمبو



شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشرة تحت شعار “زيادة الوعى وكيفية مواجهة الفكر المتطرف”.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال، على أهمية هذه الندوة التثقيفية التى تأتى وفقاً لإستراتيجة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالمستوى الفنى والثقافى للنشء والشباب بإعتبارهم وقود المستقبل الواعد فى بناء الجمهورية الجديدة .





انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية للشباب والنشء في أسوان

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشرة تحت شعار “زيادة الوعى وكيفية مواجهة الفكر المتطرف”.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية .

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف صبحى فى كلمته على أهمية مثل هذه الندوات في تنمية الوعى الوطنى لدى الشباب ، مشيداً بالدور المحورى الذى تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري فى ربط الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن وإنجازاته ، والوزارة تولى إهتماماً كبيراً بتعزيز المفاهيم الوطنية من خلال التعاون المستمر مع القوات المسلحة والجهات المعنية .

