قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رخص عربيتك من تحت البيت.. خدمة مرورية جديدة
نبيل فهمي: إسرائيل لن تهدد السلام مع مصر لأنه جزء من مستقبلها
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟
مسلسلات رمضان 2025.. تعرف علىي القنوات العارضة لـ حكيم باشا
بقرار ترامب.. عاصفة الرسوم الجمركية تضرب السيارات المستوردة
ميدو يكشف مستجدات صفقات الزمالك وأحسن لاعب في الفريق
جثمان جديد.. العثور على الضحية الثالث لـ سفاح المعمورة بالإسكندرية
محمد كامل: التصميم الفريد لاستاد الأهلي يجعله من أجمل ملاعب الأندية في العالم
أحرف ما أنجبت مصر.. الغندور يوجه رسالة للخطيب بعد الإعلان عن حالته الصحية
حنان مطاوع: فكرة صفحة بيضا مثيرة..والمسلسل يناقش مافيا الأدوية واغتيال العلماء
جيريمي ثوم: الأهلي قدم أفضل استقبال لنسخة كأس العالم
يصطاد السمك من بحر غزة.. شاهد فيديو لرهينة إسرائيلي قبل تحريره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان |انطلاق مشروع القوافل التعليمية.. وعقد الندوة التثقيفية للشباب

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار يوم الجمعة الموافق 14/2/2025 فعاليات وأحداث متنوعة .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والذى يستهدف طلاب المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية العامة، وتنفذه وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعام الثانى عشر على التوالى. 

تنفيذ مشروع القوافل التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بـ أسوان

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم لحضور صلاة القداس للقمص أرسانيوس كيرلس جرجس وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو وشيخ كهنة إيبارشية أسوان والذى وافته المنية أمس وذلك بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس .

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الفقيد بعد خدمة باذلة لأكثر من 46 عاماً مملؤة بالمحبة ، وأيضاً لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة ، مؤكداً على روح الإخاء والتعاون بين أبناء أسوان من المسلمين والأقباط مما يعكس عمق العلاقات والروابط وأواصر الود بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم .

سكرتير أسوان يحضر صلاة القداس على وكيل مطرانية الأرثوذكس بكوم أمبو


شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشرة تحت شعار “زيادة الوعى وكيفية مواجهة الفكر المتطرف”.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال، على أهمية هذه الندوة التثقيفية التى تأتى وفقاً لإستراتيجة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالمستوى الفنى والثقافى للنشء والشباب بإعتبارهم وقود المستقبل الواعد فى بناء الجمهورية الجديدة .



انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية للشباب والنشء في أسوان

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشرة تحت شعار “زيادة الوعى وكيفية مواجهة الفكر المتطرف”.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية .

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف صبحى فى كلمته على أهمية مثل هذه الندوات في تنمية الوعى الوطنى لدى الشباب ، مشيداً بالدور المحورى الذى تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري فى ربط الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن وإنجازاته ، والوزارة تولى إهتماماً كبيراً بتعزيز المفاهيم الوطنية من خلال التعاون المستمر مع القوات المسلحة والجهات المعنية .
 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

صورة الزوج مع نجله محمد

العناية الإلهية أنقذت أطفالهما.. مصرع زوجين في المنوفية بسبب تسرب الغاز

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

الشبورة

نصائح هامة للقيادة فى الطقس السيئ.. تعرف عليها

محمد مجدى أفشة

نصب.. أفشة يكشف تفاصيل حيلة وقع ضحيتها على يد رجل أعمال

سلاح نارى

بسبب قطعة أرض.. مصرع شاب بطلقات نارية في قرية أبودياب غرب بقنا

بالصور

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية عيد ميلادها والفالنتين

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال في جدة بمناسبة عيد الحب

سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب

روبي تبهر جمهورها في أجواء حفل عيد الحب بـ جدة بالسعودية | صور

روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

أحمد العوشي - فهد البطل

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد