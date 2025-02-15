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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأحد .. ضعف المياه عن مدينة طوخ لهذا السبب

قطع المياه
قطع المياه
إبراهيم الهواري

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالقليوبية، أنه سيتم ضعف المياه ببعض المناطق بمركز و مدينة طوخ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٢/١٦ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لتغيير محبس قطر 400 مم على خط مياه العبادلة الرئيسى.


وقالت الشركة أنه سوف يترتب على ذلك ضعف المياه بالمناطق الآتية : ( مدينة طوخ - مدينة قها - قرى وحدة مشتهر - قرى وحدة الدير - قرى وحدة أجهور الكبرى - قرى وحدة ميت كنانة - قرى وحدة  كفر منصور - قرى وحدة ترسا ).


من ناحية أخرى عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  اجتماعاً موسعاً  مع مسئولي شركة المقاولون العرب لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة التي تشهدها مدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب.


وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الرصف، التي تُعد من أهم عوامل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.


كما وجه المحافظ بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع استشاري المشروعات لضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.


وأشار محافظ القليوبية إلى أن خطة الرصف الشاملة التي يتم تنفيذها حالياً في مدن المحافظة، تشمل رصف الطرق الرئيسية والداخلية، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد على أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء على تنفيذ أعمال الرصف في الشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الإنترلوك، بالإضافة إلى رصف الطرق بالأسفلت، مما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المظهر الجمالي للمدن.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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