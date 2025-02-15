قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أمريكا| دول أوروبية ترحب بعودة روسيا إلى مجموعة السبع إذا انتهت الحرب
الفرعون المصري يبدع.. مرموش يسجل هاتريك لـ مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل
قيادية بـ مستقبل وطن: استضافة مصر للقمة العربية الطارئة فرصة ثمينة لتحقيق السلام
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالبريميرليج
الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
طارق شرف: تنظيم البطولة العربية باستاد الإسكندرية أبهر الجميع
مرموش يسجل الهدف الأول له مع مانشستر سيتي أمام نيو كاسل
مكافحة التسول بالغردقة: نقل سيدة تتعاطى الشابو إلى المستشفى
ننفرد بنشر أول صورة لسفاح المعمورة
وزير الشباب يبحث توفير متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير رياضة القليوبية يشهد ختام دوري أكاديميات كرة القدم والنسائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل ختام النسخة الخامسة من دوري أكاديميات كرة القدم، والنسخة الأولى من دوري الكرة النسائية، والذي أقيم اليوم السبت 15 فبراير الجاري. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، الكابتن محمد طه عبدالعزيز، المدير التنفيذي لمنطقة القليوبية لكرة القدم، الأستاذ ياسر قاسم، رئيس اتحاد مراكز شباب مصر بالقليوبية، الكابتن رمضان السيد محمد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الكابتن حسام باولو، نجم الزمالك وسموحة السابق ومنتخب مصر للكرة الشاطئية، محمود شعبان، معاون المدير العام لشؤون الرياضة، الكابتن أشرف سليمان، مدير إدارة الرياضة، مصطفى أبو حجر، ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.


بدأت فعاليات الحفل الختامي بطابور العرض، أعقبه السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تلاها انصراف طابور العرض وبداية المباراة النهائية لدوري كرة القدم النسائية بين فريقي مركز التنمية الشبابية بالعبور ومركز شباب 15 مايو بشبرا. تلتها المباراة النهائية لدوري أكاديميات كرة القدم النسخة الخامسة بين مركزي شباب عرب العيايدة وأبو المنجا. كما شهد الحفل فقرات رياضية متنوعة وعرض كاراتيه.


وأكد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، في كلمته أن دوري أكاديميات كرة القدم يعد أحد المشروعات المبتكرة التي تنفذها المديرية، وقد استمر في التطوير والازدهار للعام الخامس على التوالي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأضاف أن الدوري يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتنميتها، وتشجيعهم على التنافس لاستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف رياضيين جدد والعمل على رعايتهم، بالإضافة إلى انتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز اللاعبين الصغار على الفوز والتسابق وتحقيق مستوى أفضل.
وفيما يخص نتائج النسخة الخامسة من دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية، فقد أسفرت التصفيات عن:


- المرحلة السنية الأولى (من 2014 - 2015):
- المركز الأول: مركز شباب عرب العيايدة
- المركز الثاني: مركز شباب أبو المنجا
- المركز الثالث: مركز شباب الصفين
- المرحلة السنية الثانية (من 2012 - 2013):
- المركز الأول: مركز شباب كفر الشرفا
- المركز الثاني: مركز شباب قلما
- المركز الثالث: مركز شباب الصفي
- المرحلة السنية الثالثة (من 2010 - 2011):
- المركز الأول: مركز شباب كوم شفين
- المركز الثاني: مركز شباب جمجرة الجديدة
- المركز الثالث: مركز شباب منية السباع
أما في دوري الكرة النسائية ( النسخة الأولى ) فقد حقق 
مركز شباب التنمية الشبابية بالعبور المركز الأول، 


بينما حصل مركز شباب 15 مايو بشبرا على المركز الثاني.


وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد رصدت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كل مرحلة سنية، بإجمالي مبلغ 35 ألف جنيه، بالإضافة إلى كأس البطولة وجوائز وشهادات تكريم لجميع اللاعبين المشاركين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

حالة طقس اليوم

بداية من اليوم.. الأرصاد تزف بشري للمواطنين عن طقس الثلاث أيام القادمة

حالة الطقس

تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية

محمود الخطيب

لظروف صحية.. محمود الخطيب يبتعد عن الأهلي..من يقود القلعة الحمراء في غيابه؟

هل الصيام بعد النصف من شعبان

هل الصيام بعد النصف من شعبان حرام؟.. جائز في 4 حالات

ترشيحاتنا

المعاهد الأزهرية

كل ما يتعلق بضوابط العمل في المعاهد الأزهرية .. ما يخص الطلاب والأساتذة

مبعوثي الأزهر

بدء الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي بالأزهر الثلاثاء المقبل

الإحرام

كيفية إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة .. اعرف التصرف الشرعي

بالصور

ماسك مطحون نواه البلح للشعر سحري قوي .. طرق استخدامه

فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح

تعويم باخرة سياحية بعد تعرضها للشحوط بنهر النيل في المنيا .. صور

نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين

قافلة طبية مكبرة بمستقبل وطن الشرقية تقدم خدمات مجانية لـ 6 آلاف مواطن بأبوحماد

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط 2 طن ونصف جبن أبيض داخل مخزن بدون ترخيص بديرب نجم

وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية

فيديو

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على قائمة قناة dmc

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة الحياة الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد