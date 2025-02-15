مدير رياضة القليوبية يشهد ختام دوري أكاديميات كرة القدم والنسائية

شهد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل ختام النسخة الخامسة من دوري أكاديميات كرة القدم، والنسخة الأولى من دوري الكرة النسائية، والذي أقيم اليوم السبت 15 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، الكابتن محمد طه عبدالعزيز، المدير التنفيذي لمنطقة القليوبية لكرة القدم، الأستاذ ياسر قاسم، رئيس اتحاد مراكز شباب مصر بالقليوبية، الكابتن رمضان السيد محمد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الكابتن حسام باولو، نجم الزمالك وسموحة السابق ومنتخب مصر للكرة الشاطئية، محمود شعبان، معاون المدير العام لشؤون الرياضة، الكابتن أشرف سليمان، مدير إدارة الرياضة، مصطفى أبو حجر، ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.



بدأت فعاليات الحفل الختامي بطابور العرض، أعقبه السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تلاها انصراف طابور العرض وبداية المباراة النهائية لدوري كرة القدم النسائية بين فريقي مركز التنمية الشبابية بالعبور ومركز شباب 15 مايو بشبرا. تلتها المباراة النهائية لدوري أكاديميات كرة القدم النسخة الخامسة بين مركزي شباب عرب العيايدة وأبو المنجا. كما شهد الحفل فقرات رياضية متنوعة وعرض كاراتيه.



وأكد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، في كلمته أن دوري أكاديميات كرة القدم يعد أحد المشروعات المبتكرة التي تنفذها المديرية، وقد استمر في التطوير والازدهار للعام الخامس على التوالي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأضاف أن الدوري يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتنميتها، وتشجيعهم على التنافس لاستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف رياضيين جدد والعمل على رعايتهم، بالإضافة إلى انتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز اللاعبين الصغار على الفوز والتسابق وتحقيق مستوى أفضل.

وفيما يخص نتائج النسخة الخامسة من دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية، فقد أسفرت التصفيات عن:



- المرحلة السنية الأولى (من 2014 - 2015):

- المركز الأول: مركز شباب عرب العيايدة

- المركز الثاني: مركز شباب أبو المنجا

- المركز الثالث: مركز شباب الصفين

- المرحلة السنية الثانية (من 2012 - 2013):

- المركز الأول: مركز شباب كفر الشرفا

- المركز الثاني: مركز شباب قلما

- المركز الثالث: مركز شباب الصفي

- المرحلة السنية الثالثة (من 2010 - 2011):

- المركز الأول: مركز شباب كوم شفين

- المركز الثاني: مركز شباب جمجرة الجديدة

- المركز الثالث: مركز شباب منية السباع

أما في دوري الكرة النسائية ( النسخة الأولى ) فقد حقق

مركز شباب التنمية الشبابية بالعبور المركز الأول،



بينما حصل مركز شباب 15 مايو بشبرا على المركز الثاني.



وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد رصدت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كل مرحلة سنية، بإجمالي مبلغ 35 ألف جنيه، بالإضافة إلى كأس البطولة وجوائز وشهادات تكريم لجميع اللاعبين المشاركين.