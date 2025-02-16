ضعف المياه عن هذه المناطق بمدينة طوخ بالقليوبية .. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالقليوبية، أنه سيتم ضعف المياه ببعض المناطق بمركز و مدينة طوخ اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لتغيير محبس قطر 400 مم على خط مياه العبادلة الرئيسى.

وقالت الشركة إنه سوف يترتب على ذلك ضعف المياه بالمناطق الآتية: (مدينة طوخ - مدينة قها - قرى وحدة مشتهر - قرى وحدة الدير - قرى وحدة أجهور الكبرى - قرى وحدة ميت كنانة - قرى وحدة كفر منصور - قرى وحدة ترسا).

من ناحية أخرى عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعاً موسعاً مع مسئولي شركة المقاولون العرب لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة التي تشهدها مدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الرصف، التي تُعد من أهم عوامل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

كما وجه المحافظ بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع استشاري المشروعات لضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.