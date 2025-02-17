الجيش الروسي يعلن تدمير 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، تدمير 90 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت خلال الليل.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن الجيش الروسي قوله: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 38 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و24 فوق إقليم كراسنودار، و15 فوق شبه جزيرة القرم، و7 فوق البحر الأسود".

وأضاف البيان: "كما تم تدمير صاروخ موجه من طراز "نبتون-MD" فوق مياه بحر آزوف".

غلى صعيد متصل وصل وفد أوكراني إلى السعودية لعقد اجتماعات استعدادا لزيارة محتملة للرئيس فلوديمير زيلينسكي، حسبما قال وزير أوكراني الأحد، في وقت يدور فيه الكثير من التكهنات حول محادثات أمريكية-روسية في السعودية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

يأتي هذا بينما قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، التي تعمل أيضا كنائب أول لرئيس الوزراء، في منشور على موقع فيسبوك، إن تركيز الوفد الأوكراني ينصب على تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تستعد كييف "لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة مع دول في المنطقة".

من جانبه قلل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، من التوقعات بتحقيق انفراجة في المحادثات المقبلة مع مسؤولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن إن "عملية السلام ليست أمرا يتم في اجتماع واحد".

ومن المقرر أن يقود روبيو فريقا أميركيا رفيع المستوى في النقاشات مع مسؤولين روس في العاصمة السعودية الرياض في الأيام المقبلة.