محمد صلاح علي أعتاب تحطيم رقم أجويرو التاريخي في الدوري الإنجليزي

يقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حيث بات على بعد خطوات قليلة من تصدر قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.



في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى وولفرهامبتون، ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب "آنفيلد". هذا الهدف رفع رصيد صلاح إلى 180 هدفًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليقترب بذلك من منافسة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي يتصدر قائمة الهدافين الأجانب برصيد 184 هدفًا.

ترتيب الهدافين الأجانب في الدوري الإنجليزي:

سيرجيو أجويرو (الأرجنتين):

عدد المباريات: 275

عدد الأهداف: 184

معدل التهديف: هدف كل 132 دقيقة

إجمالي الدقائق: 24,285 دقيقة

محمد صلاح (مصر):

عدد المباريات: 288

عدد الأهداف: 180

معدل التهديف: هدف كل 142 دقيقة

إجمالي الدقائق: 25,520 دقيقة

تييري هنري (فرنسا):

عدد المباريات: 258

عدد الأهداف: 175

معدل التهديف: هدف كل 130 دقيقة

إجمالي الدقائق: 22,680 دقيقة

روبن فان بيرسي (هولندا):

عدد المباريات: 280

عدد الأهداف: 144

معدل التهديف: هدف كل 166 دقيقة

إجمالي الدقائق: 23,853 دقيقة

جيمي فلويد هاسلبانك (هولندا):

عدد المباريات: 288

عدد الأهداف: 127

معدل التهديف: هدف كل 201 دقيقة

إجمالي الدقائق: 25,590 دقيقة

سون هيونج مين (كوريا الجنوبية):

عدد المباريات: 324

عدد الأهداف: 126

معدل التهديف: هدف كل 220 دقيقة

إجمالي الدقائق: 27,745 دقيقة

روبي كين (أيرلندا):

عدد المباريات: 349

عدد الأهداف: 126

معدل التهديف: هدف كل 249 دقيقة

إجمالي الدقائق: 31,312 دقيقة

نيكولاس أنيلكا (فرنسا):

عدد المباريات: 364

عدد الأهداف: 125

معدل التهديف: هدف كل 260 دقيقة

إجمالي الدقائق: 32,531 دقيقة

دوايت يورك (ترينيداد وتوباغو):

عدد المباريات: 375

عدد الأهداف: 123

معدل التهديف: هدف كل 270 دقيقة

إجمالي الدقائق: 33,220 دقيقة

روميلو لوكاكو (بلجيكا):

عدد المباريات: 278

عدد الأهداف: 121

معدل التهديف: هدف كل 202 دقيقة

إجمالي الدقائق: 24,548 دقيقة



بات محمد صلاح على بعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم سيرجيو أجويرو كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي.