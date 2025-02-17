محمد صلاح علي أعتاب تحطيم رقم أجويرو التاريخي في الدوري الإنجليزي

يقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حيث بات على بعد خطوات قليلة من تصدر قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.
في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى وولفرهامبتون، ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب "آنفيلد". هذا الهدف رفع رصيد صلاح إلى 180 هدفًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليقترب بذلك من منافسة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي يتصدر قائمة الهدافين الأجانب برصيد 184 هدفًا.
ترتيب الهدافين الأجانب في الدوري الإنجليزي:
سيرجيو أجويرو (الأرجنتين):
عدد المباريات: 275
عدد الأهداف: 184
معدل التهديف: هدف كل 132 دقيقة
إجمالي الدقائق: 24,285 دقيقة
محمد صلاح (مصر):
عدد المباريات: 288
عدد الأهداف: 180
معدل التهديف: هدف كل 142 دقيقة
إجمالي الدقائق: 25,520 دقيقة
تييري هنري (فرنسا):
عدد المباريات: 258
عدد الأهداف: 175
معدل التهديف: هدف كل 130 دقيقة
إجمالي الدقائق: 22,680 دقيقة
روبن فان بيرسي (هولندا):
عدد المباريات: 280
عدد الأهداف: 144
معدل التهديف: هدف كل 166 دقيقة
إجمالي الدقائق: 23,853 دقيقة
جيمي فلويد هاسلبانك (هولندا):
عدد المباريات: 288
عدد الأهداف: 127
معدل التهديف: هدف كل 201 دقيقة
إجمالي الدقائق: 25,590 دقيقة
سون هيونج مين (كوريا الجنوبية):
عدد المباريات: 324
عدد الأهداف: 126
معدل التهديف: هدف كل 220 دقيقة
إجمالي الدقائق: 27,745 دقيقة
روبي كين (أيرلندا):
عدد المباريات: 349
عدد الأهداف: 126
معدل التهديف: هدف كل 249 دقيقة
إجمالي الدقائق: 31,312 دقيقة
نيكولاس أنيلكا (فرنسا):
عدد المباريات: 364
عدد الأهداف: 125
معدل التهديف: هدف كل 260 دقيقة
إجمالي الدقائق: 32,531 دقيقة
دوايت يورك (ترينيداد وتوباغو):
عدد المباريات: 375
عدد الأهداف: 123
معدل التهديف: هدف كل 270 دقيقة
إجمالي الدقائق: 33,220 دقيقة
روميلو لوكاكو (بلجيكا):
عدد المباريات: 278
عدد الأهداف: 121
معدل التهديف: هدف كل 202 دقيقة
إجمالي الدقائق: 24,548 دقيقة
بات محمد صلاح على بعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم سيرجيو أجويرو كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي.