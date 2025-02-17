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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في التخلص من آخرين بالقليوبية

متهمين
متهمين
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة 4 أشقاء و3 آخرين لاستعراضهم القوة وقتلهم شخص وشروعهم في قتل اخرين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء  بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو للمرافعة. 
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد.س.م.م" ومقيم بناحية عرب جهينة - مركز شبين القناطر و"محمد.س.م.م" عاطل ، و"محمود.س.م.م" ٢٦ سنة سائق ، و"اسلام.س.م.م" ١٩ سنة سائق  و"مصطفى.م.ح.ا" ٢٩ سنة سائق و"سليم.م.ا"، وإبراهيم.ح.س"في القضية رقم ٣٢١٦٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال بنها، لأنهم بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية المتهمين من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة والعنف واستخدموه ضد المجني عليهم / إمام عادل حسن حمد المخ ، حسام حسنى حسن إبراهيم ، مصطفى محمد حسن وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وقد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجرائم قتلوا المجني عليه إمام عادل حسن حمد المخ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية آلية ، بنادق خرطوش حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من الاسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا به الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما حسام حسنى حسن إبراهيم ، مصطفى محمد حسن عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا التيه وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية آلية ، بنادق خرطوش حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا ملقاً. تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليهما سالفي الذكر بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية عشوائية من الأسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا بهما الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، و ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش" وذخائر مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونه غير مرخص له بحيازتها.
وأشار أمر الاحالة ان المتهمين شرعا في قتل المجني عليه  إسلام سليم محمد محمد سلامة عمداً بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليه وأعد لذلك الغرض ها ( بندقية آلية ( محل الاتهام اللاحق وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارية فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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